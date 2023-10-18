據知名機構全球退休金制度評比顯示，台灣退休金制度全球排名中吊車尾，在47個國家或地區位居倒數第9，甚至低於日本的第30名、中國大陸的35名。

對此，勞動部昨（17）日說明，以目前我國勞保制度，年資30年勞工來說，退休後領取勞保年金所得替代率可達到46.5%，還超越OECD國家平均所得替代率42.2％。

該項評比標準，共分為充足性（Adequacy）、可持性（ Sustainability ）、完整性（Integrity）三項指標，台灣屬於倒數第三級的C級（得分為50至60分），退休金制度被描述為有一些良好功能，但也有重大風險或不足之處，必須加以解決，若不改善，其效用與長期的延續性可能受到質疑。

報告直指，台灣退休金制度若要提高整體分數，有四個方向要努力，一是提高貧困高齡族群的最低支持水準；二是將部分退休金給付視為收入來源；三為逐步提高領取國民退休金的年紀；最後是提高齡族群的勞動參與率。

財經學者認為，勞保年金雖有抗通膨機制，隨物價調升，但以長期來看，總體年金仍會下降，由於「年金改革」勢在必行，若採取漸進式，給付水準才不會一次大跳水，多繳、少領、延退將成趨勢，所得替代率恐跟著降。