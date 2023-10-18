土耳其官媒報導， 以色列本週二（17）深夜對一家醫院發動的空襲事件中造成數百人喪生後，土耳其衛生部長表示，土耳其已準備好派遣一艘醫療船或設立野戰醫院來為加薩地區的人民提供醫療協助，

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）18日報導，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，他已與國際代表以及世界衛生組織（WHO）的高級官員進行了交談，以應對以色列近期對加薩的醫院襲擊，強調「無論出於任何情況和原因，攻擊為人類健康服務的設施都是不可接受的。」

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:



"Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız" pic.twitter.com/cvLz1fiarp — Sıradışı 1 Bilgi (@siradisii1bilgi) October 18, 2023

他談到：「土耳其已準備好向該地區派遣醫療船或在加薩地區，貨靠近拉法赫邊境口（通往埃及）建立野戰醫院，為我們的巴勒斯坦兄弟姐妹提供醫療服務。」

「在我和世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）的通話中，我已經指出，在醫療方面支持加薩地區是緊急和必要的。如果WHO決定開展這些工作，我們已準備與WHO一起行動。」

克扎強調，世界衛生組織「對此負有歷史性責任」，他表示他的想法和建議得到了世界衛生組織東地中海區域主任曼達里博士（Ahmed Al-Mandhari）的歡迎，並與世界衛生組織主席譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）協商「我們已決定立即啟動我國與世界衛生組織之間的合作過程。」

他表示，土耳其已準備好幫助該地區的嬰兒、兒童、老年人和無辜者，僅管存在各種外交困難。自從上週以色列對加薩實行「全面圍困」以來，該國已拒絕了來自國際非政府組織（NGO）和關切的政府的援助提供，使數百萬巴勒斯坦人缺乏水、食物或電力供應，醫療物資也短缺。

《安納杜魯新聞社》報導，星期二以色列對加薩的阿赫利浸信教醫院（Al-Ahli Baptist Hospital）發動的空襲事件中有超過500人喪生，加薩緊急救難單位發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）表示：「影片顯示屍體散落在醫院院區。」現場記者導，當該建築物遭受轟炸時，數千名巴勒斯坦人，包括婦女和兒童，都在醫院內。