前總統馬英九日前赴美國紐約大學演說，強調「九二共識」是兩岸和平護欄，並批評部分美國人士意圖「把台積電當武器、把台灣當戰場｣，讓台灣變第二個烏克蘭。隨即就引發綠營府院黨圍攻，行政院副院長鄭文燦、外交部、陸委會、國安會秘書長顧立雄等人都出言反駁。對此前立委蔡正元表示，難得要誇獎馬英九，講的話是百分之百正確，而且是一個人單挑府院黨，要給馬英九鼓掌，且馬是國民黨唯一高舉九二共識大旗的人，國民黨一定要學這一點。

馬英九日前在紐約大學演說時表示，美國應該扮演鼓勵兩岸對話，謀求和平的角色，「九二共識」是兩岸和平的護欄，明年1月產生的新任總統應該反對台獨，接受「九二共識」兩岸和平才有可能；還批評部分美國人士意圖把台積電當武器、把台灣當戰場，讓台灣變成第二個烏克蘭，完全沒有考慮到台灣人民安危福祉，以及以謠言代替事實，甚至介入台灣選舉的國會議員，台灣人非常不歡迎。

對於馬英九的言論，外交部表示悖離事實與國內民意，刻意迎合中國大陸立場。陸委會則稱陸方定義九二共識必須以一中原則為前提，沒有中華民國存在空間，政府和人民決不會接受。鄭文燦則批說馬英九連九二共識都框不住國民黨也框不住對岸。顧立雄則批中共不放棄武統台灣。

蔡正元今(18日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，馬英九講的，難得要讚美他，講的話是百分之百正確，而且是一個人單挑府院黨，要給馬英九鼓掌，講得真好。

蔡正元表示，就是要像馬英九這樣跟美國人講話，就他跟美國人念書、做事的經驗，跟美國人一定要直來直往，跟美國講話坐三分板凳、捧他臭腳，美國人心裡根本看不起你，這是美國人的文化，比成績、運動要比他好，談事情比他更深入，這樣美國人才會佩服，對美國人有不滿就直接講，不要來陰的，這一點馬英九講的很好，美國到底是為了台灣好還是不好？

對於九二共識，蔡正元批評，鄭文燦說的荒腔走板，但也有說對「馬英九的九二共識都框不住國民黨」，現在國民黨的朱立倫、侯友宜、金溥聰都講的零零落落，只有馬英九高舉九二共識的大旗，「國民黨要馬英九學這一點，其他不要學，這一點一定要學」，馬不挑起這個議題，國民黨還沒人敢跟他們辯論，就是要讓這些人自曝其短。