民進黨總統參選人賴清德16日到陽明交大演講，學生提問在民進黨完全執政下，部分法案遲未通過，甚至還吐槽「您過去的市長任內也並未完成、落成任何一戶社宅」。而近日就有一份最新的民調指出，對於有學生質疑賴清德的社宅政策，有95％的網友表示「投給民進黨就是讓民進黨繼續騙，給說真話的學生一個讚！」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》18日對於「賴清德推13萬社宅，結果被學生吐槽當市長時1戶都沒落實，你怎麼看？」進行網路民調，截至18日晚間21時止，已有近2萬人參與投票，有95％的網友表示「投給民進黨就是讓民進黨繼續騙，給說真話的學生一個讚！」，僅有5％的網友表示「我不介意民進黨欺騙人民」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「年輕人你們要做自己的選擇，務必睜大眼睛，大開耳塞聽清楚，要勇敢說出你們看見的台灣，聽清楚分析外面給你們的訊息有沒有被圈養成為替代打手」、「年輕人覺醒，才是真正能救臺灣的未來，年輕人應該思路清晰，看清現在的紛擾社會和不安定的民心，年輕人是未來國家的棟樑，加油吧！年輕人」、「這樣聰明勇敢的好孩子，是台灣未來的希望！給不受人惑的青年學子們一百個讚！」、「大家真的要想清楚！不要再苦4年！」。