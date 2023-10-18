夫妻朝夕相處時難免發生各種不開心的事情。一位二寶媽分享，近日她因為一件事大發脾氣，老公卻完全不知道自己錯在哪裡，逼得她表明「晚飯煮好，老公說要回家吃卻從來不吃，屢次！」，且她不是煮黑暗料理，因為老公休假時偶爾會請她在朋友面前秀廚藝，貼文曝光後引發熱議，許多煮婦紛紛直呼有共鳴。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，老公每次總說要回家吃飯，她辛苦煮好一桌菜後，老公卻是從來不吃，「還有臉問我氣什麼！」；原PO貼出兩人對話，老公直言自己不知道原PO為何生氣，打電話也被忽略，此時原PO終於忍不住怒嗆，「你去問別的當人家太太的：晚飯煮好，老公說要回家吃卻從來不吃，屢次！問她們生不生氣？」

二寶媽分享兩人對話。（翻攝自匿名2公社臉書）

原PO指出，其實老公相當肯定她的廚藝，煮的菜也很對老公胃口，所以偶爾老公會帶她去朋友家展露廚藝，或是請她煮幾道下酒菜再帶去朋友家吃；為了讓孩子們有充足營養，她都盡量自己煮一桌清淡、不含澱粉的晚餐，也會控制份量，不過每次老公要嘛不吃，要嘛半夜回家後吃個兩口應付，如果沒煮又會嫌棄「回家沒飯吃？」，所以讓原PO相當生氣又為難。

對此，許多網友紛紛回應，「光是我媽煮好飯我不吃就被罵到飛天了，何況老婆」、「他說要吃，就全部端到他面前，吃完才能睡！不然就整盤扣在他頭上」、「老公愛吃不吃是他的事，但如果有說要回家吃，煮了又不吃，值得生氣」、「如果沒有要回來吃講一聲就好，我也樂得輕鬆不煮；說要回來吃，煮的要死要活結果回來卻不吃，這個我菜刀會飛出去的！」、「要是我，我會叫他去吃屎」。