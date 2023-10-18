日本樂團「LUCKLIFE」（幸運生活）因演唱動畫《文豪野犬》系列片尾曲走紅，正在舉行慶祝成軍15週年日本巡迴演唱會，決定要擴大版圖，將於11月18日來台開唱，對於暌違5年即將來台，4位成員異口同聲表示「想念大家、想念美食！」

「LUCKLIFE」由主唱PON、吉他手ikoma、貝斯手TAKU、鼓手LOVE大石組成，當初是因為鼓手在高中時期為了心儀的對象，才找了主唱和吉他手一起組團，甚至還找了那位喜歡的女孩當主唱，最後卻無疾而終，主唱PON坦承「當初這是個有著其他企圖的樂團」，貝斯手則是在麥當勞談完才加入。

5年前確定來台的時候，4位成員當時呈現著不敢相信的模式，沒想到跨出日本第一個開唱的地方竟是台灣，還感謝說道「謝謝台灣的大家發現了我們的歌曲」；而今年他們繼續為《文豪野犬》第4、5季演唱片尾曲之外，此外還有《弦音－風舞高中弓道部－》的片頭曲也是由他們演唱，對於能夠跨越疫情再度來台，4位團員都覺得相當不可思議，也擔心歌迷會不會忘記他們，但也預告會再次以更上一層樓的現場實力，帶給台灣粉絲們更加精彩的演出。

「LUCKLIFE演唱會2023台灣站｜LUCKLIFE 15th Anniversary Tour『LIVE』 in Taiwan」將於11月18日（六）晚間7點在Corner House角落文創展演空間開唱，票價分為座位A區2500／座位B區2300／站席2200元等三種，已經在Ticket Plus遠大售票系統熱賣中，更多相關詳情可洽主辦單位Hags Entertainment以及雅慕斯娛樂官方社群查詢。