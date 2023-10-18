台積電宣布不考慮進駐桃園龍潭科學園區三期，民進黨團18日舉行「國民黨掏空國防 趕走神山」記者會，民進黨立委鄭運鵬痛批，地方政府沒有積極作為，台積電冷暖自知，對台灣和桃園來說是重大的轉折。而國民黨也召開「把台積電當選舉紅利操作，蘇貞昌、鄭文燦就是台積電落腳桃園破局元兇！」記者會，質疑前行政院長蘇貞昌與前桃園市長鄭文燦就是台積電於桃園龍科三期設廠破局的元兇。對此，前立委郭正亮18日就表示，「台積電這件事情非常好打，給人家感覺就是對現有進展中的議題慢半拍，現在整個整體的感覺連韓國瑜都受不了了，他說要會文鬥也要會武鬥，藍營立委實在是太弱了，太缺乏戰力了」，引發討論。

郭正亮18日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「去年人家早就知道，因為我有一些半導體業的朋友，他們就說龍潭工業區99％的地都租掉了，所以他們沒有地，那時候民進黨就說有去做協調，甚至要跟民眾做土地徵收，結果一直都不順，事實上真的就是卡在土地問題，結果你一個根本不確定的東西，拿來當政見」。

郭正亮更說，「因為如果台積電要去龍潭，人家當然會跟進去做投資，這個很明顯就是跳票，我就覺得很奇怪，國民黨明明就是張善政執政，桃園的立委也蠻多的，怎麼沒有聯合開記者會讓民眾了解？民進黨政府就是用騙的」，最後郭正亮更說，「國民黨立院黨團有38席，台積電這件事情非常好打，給人家感覺就是對現有進展中的議題慢半拍，現在整個整體的感覺連韓國瑜都受不了了，他不是說要會文鬥也要會武鬥，這個立委實在是太弱了，太缺乏戰力了」。