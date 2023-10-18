苗栗縣前縣議員黃月娥，18日下午發現自家位在泰安鄉錦水村龍山部落新建房舍工地，遭人開槍打破施工怪手車窗。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣前縣議員黃月娥，18日下午發現自家位在泰安鄉錦水村龍山部落新建房舍工地，遭人開槍打破施工怪手車窗。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

甫於去年九合一地方基層選舉中落選的苗栗縣泰雅族縣議員黃月娥，18日下午發現自家位在泰安鄉錦水村龍山部落新建房舍工地，遭人開槍打破施工怪手車窗，黃月娥晚間接受媒體專訪時指控，不明人士繼去年對她老家開槍後，18日再度犯案，囂張至極，她懷疑是與地方選舉派系恩怨有關。轄區大湖警分局據報已到場勘驗槍擊現場，不排除是原住民獵槍或是空氣槍造成，正就黃月娥夫婦可能在外結怨情事全面清查涉案對象中。

苗栗縣前議員黃月娥係出身泰安鄉的泰雅族原住民，去年在參加九合一基層選舉中，以些微票數輸給前泰安鄉長劉美蘭，阻斷了續任縣議員之路，地方指出，黃月娥的個性處事相當直率，有話直講，因此，警方不排除是因宿怨而引起報復。

據黃月娥接受媒體訪問時表示，18日下午一點多，她的女婿到位在泰安鄉錦水村龍山部落，她的新建房舍工地準備工作時，赫然發現停放在工地的怪手，車窗被打出多個孔洞，由於她在去年選舉時，老家門窗也曾遭人以不明槍械打破，因逢選舉才忍氣吞聲，至今仍未破案，18日再度發生新房工地被人槍擊，她不想再忍了，所以立即到大湖警分局清安分駐所報案，並打電話給大湖分局長宋俊良反映此事。

黃月娥向媒體指出，她平日在部落裡未與人結怨，有的話就是選舉地方派系恩怨，近日因錦水村長補選完畢，她懷疑被槍擊可能與選舉恩怨有關。

大湖分局官警據報到場勘驗，發現射穿怪手車窗造成孔洞大小不一，警方並在車內拾獲多顆鋼珠彈，研判可能是由原住民所使用的獵槍，或是空氣槍射擊而來，示威意味相當濃厚，正就黃月娥可能招怨情事全面清查，追查涉案嫌犯中。