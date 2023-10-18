2024總統、立委大選僅剩87天，《鏡新聞》今（18）日公布最新不分區立委政黨票民調，民進黨跌破三成僅拿29.7%，國民黨29.3%，呈現五五波局勢，民眾黨則拿到16.6%。

《鏡新聞》今（18）日公布最新民調，針對「不分區立委政黨票」投給哪一個黨，與上月相比，民進黨從31.3%跌至29.7%，下跌1.6個百分點，國民黨從29.8%微幅落至29.3%，藍綠成五五波態勢。民眾黨則從15.9%上升至16.6%，上升0.7個百分點，位居第三。未表態達20.3%，基進黨(0.2%)、時代力量(1.2%)等其餘政黨皆未達5%門檻。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2023年10月14日至10月16日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話536、手機536 人，共1,072 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.99%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。