NBA新球季例行賽下周登場，明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）大概只能認命留在七六人迎接開季了。美媒雅虎體育記者Jake Fischer報導，快艇依舊不願意在交易包裹放入搖擺人曼恩（Terance Mann）或是更多的首輪選秀籤，七六人開季前剩餘的1場熱身賽（對老鷹）可能會成為哈登本季的首秀。

哈登在前3場熱身賽完全沒上場，權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導哈登在14天的訓練營期間僅僅和球隊打了1場5對5模擬賽。哈登還是很敬業的，他參與其餘的練習活動並表現出專業精神與認真的態度，不像班西蒙斯（Ben Simmons）當時鬧彆扭，穿著長褲下場比賽、手機還插在口袋的囂張行徑。

快艇目前的出價是1支未保護首輪籤，1支首輪籤交換權，考文頓（Robert Covington）、莫里斯（Marcus Morris）兩位前鋒，這兩人都是只剩最後一季合約。據信快艇一直沒有提高價錢，同時在全聯盟之中他們的出價已是最高的了。

由於哈登動向不明，七六人後衛馬克西（Tyrese Maxey）甚至不知自己要打控衛還是得分後衛，球團也沒有續約馬克西，他的菜鳥合約只剩最後一季。馬克西表示這很難熬，但他理解職業球場難免會有這種事，他感謝哈登過去給予他的幫助，「他就像我的大哥，他教了我很多，讓我變得更好。」馬克西上季場均20.3分、43.4%外線命中率皆是生涯新高。