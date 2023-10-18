現代人感情關係開放，約炮、搞一夜情的人也不在少數，但也有人堅持找到對的人，待結婚後才打算給出自己的第一次。一名女大二生就透露，自己交過8任男友，且跟每任都有發生性關係，結果被現任男友酸跟約炮沒兩樣。

一名大二女學生昨（17）日在「Dcard」表示，含現任男友在內她共交過8任對象，每一任都有跟對方發生性關係，但某日討論到約炮時，她直言約炮的人很噁心，結果反遭男友酸「你每個男友都有打炮，有些交往還不到兩個禮拜或者不到一個月就分手，妳好像沒資格說他們」，讓她好奇詢問「在男生眼中真的覺得這樣跟約炮沒兩樣嗎？」

結果不少人勸說分手，喊「妳確定這個男友還要」、「每個人認知不一樣，建議找個觀念一樣的，不然也是吵個沒完」、「分手吧，妳男朋友瞧不起妳」、「男朋友沒必要這樣噴你吧，重要的是你有認真對待那幾段感情就好」。

但有更多人力挺現任男友的說法，稱「他講的蠻有道理的啊，交往兩個禮拜妳也願意打炮，那跟約炮有什麼區別」、「你才大二就有八任？還每個都打過炮？」、「我也覺得妳沒資格說約炮仔」、「不到一個月還每個都有打炮真的有點荒謬」、「確實妳的行為跟約炮沒兩樣啊」、「你那叫約炮還找藉口，比約還要糟糕」。