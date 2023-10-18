金門縣長陳福海(左)與人瑞級「鐵粉」黃為治阿嬤(右)相見歡，兩人聊著生活作息與養生秘訣，黃阿嬤還拿出佛經與陳福海分享。(于家麒攝)

農曆九月初九重陽節將至，金門縣長陳福海今(18)日特別走訪各鄉鎮探慰6位百歲人瑞，並親自為每位長輩戴上金鎖片及致贈重陽禮品，預祝佳節愉快；其中家住前水頭的人瑞阿嬤黃為治更是陳福海的「鐵粉」，兩人相見歡手拉手開心聊天。陳福海也透漏目前正研擬改革人瑞年金，明年超過百歲的55位人瑞不再每月發放7000元現金，每年改贈2瓶市價3萬多元的玉璽酒加一個2萬元紅包，將提案送議會審議通過後實施。

根據金門縣社會處統計，地區今年正好百歲以及已逾百歲的人瑞總共有54位，其中以金城鎮17位最多，金湖鎮13位次之，金沙鎮8位，金寧鄉8位、烈嶼鄉7位，烏坵鄉也有1位；這些百歲人瑞當中，最年長的是金湖鎮的呂吳緞老太太，今年已高齡111歲。

陳福海今天在社會處長陳世保及各鄉鎮長陪同下，陸續探訪6位百歲人瑞長輩，包括高齡106歲的林方烏粟、103歲的詹許翠、102歲的蔡輝進、101歲的黃為治，以及今年剛滿100歲的羅晟治與王彩戀，陳福海除親自為長輩們戴上總統府致贈的百歲人瑞金鎖片，也送上縣府致贈的毛毯禮盒和瓷瓶敬老酒，並關心長輩們的身體狀況及生活起居，關懷之情溢於言表。

當陳福海來到前水頭黃為治阿嬤家中時，黃阿嬤興奮的笑說一路上看著他參選，不管是選立委還是縣長都百分百支持他，十足的「海粉」，也讓陳福海感動的說黃阿嬤真的是他「年紀最長的樁腳」；兩人相見歡聊著生活作息與養生秘訣，黃阿嬤還拿出佛經與陳福海分享，她的兒子陳金文說，媽媽不識字，誦經都是靠自學，更是讓陳福海聽了相當感佩。

陳福海也藉機透漏縣府近期正在研擬人瑞年金改革方案，他以母親還在世的時候為例，每年都善意的跟母親說「妳有抽中玉璽酒」，讓媽媽十分開心，以為真的那麼好運，年年抽到，但其實都是他自掏腰包，包了3萬多塊的紅包給媽媽。

陳福海說，人瑞年金改革就是要讓每一位百歲人瑞也能感受到當初媽媽抽中玉璽酒的喜悅心情，研擬讓目前的55位的百歲人瑞從每月發放的7000元現金，改成每年可以領2瓶玉璽酒外加一個2萬元的大紅包，如此不僅老人家福利不縮水，縣庫也可節流，金酒的業績也會增加，創造出三贏的局面，預計將於議會定期會送出提案，如果順利通過，明年就會實施。