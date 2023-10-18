韓國男團EXO昨 （17日）才爆出成員燦烈和世勛和新經紀公司簽訂專屬合約，SM娛樂急忙發聲否認，今（18日）又傳出D.O.（都敬秀）要離開，對此，SM娛樂也證實，曝光他未來動向。

D.O.今遭韓媒爆料，將離開SM娛樂，和出道時就一起工作的SM娛樂前理事、經紀人成立個人公司，據悉，D.O.曾多次在得獎感言和訪問中，提到該理事，他在D.O.作為歌手和演員的活動期間，給予很多幫助與建議。

對此，SM娛樂也發聲明證實，和D.O.的合約11月初就會結束，和他本人討論過後，今後EXO的團體活動會跟SM一起進行，演戲跟其他個人活動，則會在新公司進行。

SM娛樂之前歷經高層大換血和大改革後，旗下藝人紛紛獨立出走，但為了維持團體活動，仍會和SM繼續合作，而繼D.O.也是繼Super Junjor的圭賢、銀赫、東海後，離開合作10幾年的老東家。

D.O.是EXO的主唱之一，不過除了偶像身分，他在影視的表現同樣出色，出演過《沒關係，是愛情啊》、《百日的郎君》、《與神同行》等知名作品，還獲得百想藝術大賞、青龍電影獎、KBS演技大賞，演技備受肯定。