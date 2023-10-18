民進黨政府非核家園能源方針為人詬病，總統蔡英文日前在國慶演說誇耀不缺電，但被國民黨立委吳怡玎打臉指出，民進黨反核導致當年核一廠歲修一年半載仍無法重新啟用，去年綠電的發電量僅有2015年核電的6成5，用電吃緊的時候才是有缺電危機，今年7月以及9月都有發生。粉專「政客爽」也酸，民進黨總統參選人賴清德到美國商會演講，保證台灣供電狀況會愈來愈穩定，但綠色執政7年5次大停電，根本是穩定停電。

吳怡玎18日發文指出，今年國慶演說，關於能源政策，蔡英文提到：「剛接任總統時，台灣的電力備轉容量一度低至1.64％。」但她沒告訴我們，這是因為當初民進黨積極反核，導致當年核一廠歲修一年半載仍無法重新啟用。蔡說「去年綠電的總發電量首度超越核電」，但她沒告訴我們，綠電縱然有提高，但綠電能夠超越核電是因為核電不斷的下降，去年綠電的發電量僅有2015年核電的6成5。

吳怡玎強調，蔡英文說「尖峰時段的備轉容量率始終維持7至10％」，但她沒告訴我們，「用電吃緊」而不是「用電尖峰」的時候才是有缺電危機。在今年7月以及9月都有發生「用電吃緊」時備轉容量率低於7％。蔡更說「2050淨零轉型的目標、台灣不能走回頭路」，但她沒告訴我們，這8年來火力發電佔比不降反升！

「賴式幹話日常產出！我們如何穩定供電？靠喊話！」政客爽直酸，一般來說全世界都在發展核能確保穩定供電、又不汙染環境的情況下，我們民進黨執政就是要背道而馳，畢竟電力這種東西，在台灣已經變成一種信仰。比如突然下雨，民進黨立委就可以扯是蔡總統來祈雨就會有雨！

政客爽表示，同理，賴清德以後只要往發電廠一走，肯定就會有電，以後民主進步黨的黨中央就設置一個祈電壇，只要大停電就讓賴神祈電，這樣就會有電了。我們不需要蓋什麼發電廠，只要設置一些賴神廟，讓賴神日常起乩做法，這樣就可以達成2050淨零碳排、不缺電的目標了。

政客爽提到，賴清德到美國商會演講，保證台灣供電狀況會愈來愈穩定。但其實民進黨執政七年發生5次大停電，更有5天內連續2次大停電的紀錄，「事實是愈來愈穩定停電！」