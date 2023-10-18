PLG 3連霸勁旅台北富邦勇士再度代表台灣挑戰東亞超級聯賽，昨晚主場迎戰日本B聯盟千葉噴射機，上半場只得6分的噴射機球星富樫勇樹下半場加延長賽大爆發狂飆32分，包括延長賽最後2秒關鍵致勝三分球，幫助球隊85比82擊敗地主富邦勇士。

富邦勇士上半場在洋將辛特力15分、10籃板幫助下，帶著13分領先進入下半場，前兩節只投進2記三分的富樫找到準星，後兩節加延長賽轟進32分，其中第4節到延長賽共投進6記三分球、獨拿22分，全場留下38分、7助攻。

賽後富邦勇士教練許晉哲指出，下半場完全守不住富樫，被他投進7個三分球而遭到逆轉，對球隊是一場很好的學習，對於之後遇到這樣的後衛要如何防守也有些心得；勇士球星林志傑表示，富樫速度很快、出手選擇明確，就算知道他要出手，也因為他出手節奏快不好防守。

富邦勇士辛特力貢獻29分、18籃板，賽說：「對手是很棒的團隊，輸球感受很不好，富樫投進不少困難的出手，我們會檢討這場的問題，好好面對接下來的比賽。

千葉噴射機總教練派翠克表示：「儘管落後雙位數，球隊卻沒放棄過，相信對球迷來說是很有趣的比賽。雖然結尾是我們都沒預料到劇本，整體看來是很好的結果。」

對於自己上、下半場的表現落差，富樫回應：「我倒也沒有特別改變什麼，就是透過比賽過程找到手感，下半場越打越順，透過這種節奏找到自己想要達到的方式。」

日本B聯盟首位基本年薪超過1億日圓的本土球員富樫勇樹（右）展現得分能力，在東超聯賽助隊擊敗台北富邦勇士。（陳怡誠攝）

台北富邦勇士辛特力（中）貢獻29分、18籃板。（陳怡誠攝）