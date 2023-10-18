藍白整合仍無共識，柯陣營昨(17)日參考藍綠初選提全民調2方案，侯陣營昨回應現在不會做決定後，今日拋出「初選、民調並行」的折衷方案，資深媒體人黃暐瀚認為，藍白合早已經破局。前立委郭正亮則表示，也不能說告吹 ，就是「不太好」。

媒體人黃暐瀚18日在《下班瀚你聊》節目中認為，藍白合早已經破局，只是目前要給大家看一下，就是責任不在他。黃甚至透露，為了上個禮拜六的藍白會談，柯辦總幹事黃珊珊還特別去齋戒沐浴拜拜，希望能夠順利，因為想說這麼大的事情，結果沒想到現場，侯辦執行長金溥聰拿出民主初選以後，她跟她朋友講....。郭正亮接著表示，拜了以後，關公的大刀掉到地上。

郭正亮認為，若掉的是武關公，那就是「無用武之地」，因沒關刀怎麼相殺。主持人問，告吹了嗎？郭正亮回應說，「也不能說告吹，就是不太好」。

郭正亮指出 ，現在就是在玩究責遊戲，一開始是在比賽風度，第二個就是在究責。郭正亮更點出，目前是民眾黨總統參選人柯文哲要接招，跟柯文哲沒有那麼密切的幕僚，意見一定是強硬派，因為這樣不會得罪人，政治都是這樣，也就是說目前氛圍不太好。