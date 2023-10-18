邁入疫後新生活，台新共邀全臺認真的女性，再度齊聚一同香香起跑！台新銀行連續七年冠名贊助「台新女子路跑」(Taishin Women Run)，今(18)日宣布2024賽事正式開放報名，路跑活動將於明(2024)年3月24日及4月14日於臺中、臺北兩地接力登場，此次特別首度移師至臺中舉辦，讓更多女性朋友能親身體驗台新帶來的「女力」限定盛會。本屆報名特別新增「台新瑰密獎」，同場報名人數最多的團體訂單，將獲頒台新信用卡刷卡金２萬元，鼓勵女孩們熱情邀約家人或好閨密們組團參加，相互激勵，一同創造香香的美好回憶。

「台新女子路跑」為全臺規模最大的女子路跑，在亞洲更是IWRL(國際女子路跑聯盟)三大馬之一，每年皆吸引上萬女性跑者參與。2024年賽事有2場，其中，臺中場將於明(2024)年3月24日率先登場，名額限定5000名，臺北場則於明(2024)年4月14日舉行，名額限量12000名。台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，鼓勵全臺女性一同站上賽道，彼此相會，透過揮汗、挑戰自我，展現出各自獨特的自信美麗。

台新銀行一直是最關心女性的銀行，1995年推出臺灣首張女性專屬信用卡-玫瑰卡以來，長期深耕女性運動，更為台新員工開設路跑訓練營，落實「運動創造健康人生」的價值，2023年起更攜手台新人壽與台新證券，一同支持「台新女子路跑」賽事。台新長期扶持臺灣運動發展並加入力挺女性的精神，積極支持臺灣女子高爾夫球選手曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、黃亭瑄、陳之敏，以及空手道選手的辜翠萍、谷筱霜等，在國際上發光發熱。台新始終扮演體育人才及女力運動的堅強後盾，連三年榮獲教育部體育署頒發運動企業認證獎，2022年並榮獲運動推手金質獎。

台新銀行祭出超值優惠力邀女性朋友們一同報名，即日起至2024年2月8日止，刷「台新玫瑰Giving卡」報名2024台新女子路跑-臺北場半馬組、臺中場10公里組，享報名費8折優惠(臺北場限量300名、臺中場限量100名)；於節假日購票再享最高3％現金回饋。台新信用卡全卡友不限新舊戶報名臺北場10公里組、3公里組，以及臺中場3.5公里組，則享有報名費9折優惠(限量600名)。