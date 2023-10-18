彰化縣二林精密機械園區可以成為「台積電」建廠首選！彰化縣長王惠美晚間在臉書發文指出，看到台積電正式宣告不再考慮進駐桃園龍潭園區，另覓良地，她感觸良多，彰化二林精密機械園區土地有300公頃左右，足夠台積電所需的159公頃使用，用地單純，歡迎台積電來建廠！

台積電宣布放棄進駐桃園龍潭設廠後，引發各縣市爭向向台積電示好，包括高、屏、南、等縣市都爭取設廠，彰化縣長王惠美霸氣指出，二林精密機械園區可以成為台積電建廠首選！

王惠美說，台積電要在桃園龍潭園區的設廠擴建計畫，雖然經過行政院火速通過可行性評估的先導計畫，但其中有將近9成的私有地徵收問題尚未解決，使得台積電正式宣告不再考慮進駐桃園龍潭園區，另覓良地，這個消息讓她感觸良多，彰化二林精密機械園區只待環評通過，就可以進入開發階段，然而中央環評遲遲不審，寧可選擇私有地供台積電落腳，作法真是令人深感不解。

王惠美表示，二林精密機械園區土地有300公頃左右，足夠台積電所需的159公頃使用，且台糖是最大地主，用地單純，加上彰化是全國綠電最大縣，最能呼應台積電董事長劉德音所說的「政府要能多多提供綠電，讓我們買得更多」，彰化可以是台積電建廠首選，彰縣府團隊一定全力配合。

她也呼籲中央應儘速審查二林精機環評，「讓我們的產業可以好好發展，讓台灣的護國神山可以繼續壯大！」