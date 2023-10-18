德國首都柏林一座猶太會堂驚傳遭人投擲兩枚「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail，即俗稱的汽油彈）後，總理蕭茲誓言在國境內打擊反猶太主義。

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）在社群媒體平台X上發文譴責反猶太仇恨，但是沒有具體提到這起事件。

蕭茲在前往埃及途中表示：「攻擊猶太機構和街頭暴亂都是不人道、令人作嘔且不可容忍的。反猶太主義在德國沒有立足之地。我向安全部隊表達感謝，特別是在這種情況下。」

柏林警方表示，他們正在調查柏林米特區（Mitte）發生的攻擊事件。沒有人員受傷或損害通報。

時值以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）爆發衝突、反猶太主義事件急劇增加之際，這場攻擊發生於當地時間凌晨3時45分左右。

警方在聲明中表示：「身分不詳的兩人以步行方式，將裝滿液體的兩個燃燒瓶投向布倫嫩大街（Brunnenstrasse）上的猶太會堂。瓶子落在人行道後摔碎，導致火苗熄滅。」

蒙面攻擊者逃逸後，駐猶太會堂外的全天候安全部隊發現，攻擊者原先站立的地方有「小火苗」並予以撲滅，「避免有進一步後果發生」。

上午8時左右警方正在進行調查之際，又有一名騎著電動滑板車的30歲男子停在猶太會堂外，試圖靠近建築。當警方上前阻止時，男子開始高喊反以色列口號。

警方表示，已經將男子釋放，但以煽動種族仇恨和試圖襲警等罪名對他展開調查。