藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，侯陣營也拋出「初選、民調並行」的折衷方案，兩邊目前僵持不下。對此，前立委沈富雄18日就表示「我寫了一個方案，非常甜，讓你柯文哲不能不咬，你不咬就是笨魚，但他不咬，如果藍白合了以後，從一開始所有造勢，兩黨一起做，然後國民黨出來講，政黨票1：1配票，人民會感動」，引發討論。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我寫了一個方案，非常甜，讓你柯文哲不能不咬，你不咬就是笨魚，但他不咬，因為他腦筋裡頭沒有藍白合」，沈富雄直言，「我說如果藍白合了以後，從一開始所有造勢，兩黨一起做，侯、柯一起進場，柯在台上從頭到尾讓他風光，一路風光到投票那天，然後國民黨出來講，政黨票1：1配票，國民身分證最後一碼奇數的國民黨，偶數的民眾黨，這樣有感動嗎？」

沈富雄接著分享，「我問我深綠的朋友，如果1比1配票，你們覺得怎樣？大家都告訴我，人民會感動」，沈富雄最後更說，「我也想不太通，柯文哲這樣對國民黨還是沒有信心，搞不好我跟你配還是落選」。