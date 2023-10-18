許多人和另一半感情升溫到步入婚姻、生小孩前，可能都會經歷幾段感情的磨練。一位爸爸近日被國小五年級女兒問到，「爸爸你交過幾個女朋友？」沒想到他還在重複問題、整理思緒時，直接女兒被女兒罵「渣男」，讓他湧起一陣複雜的情緒，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，前幾天他和女兒聊天時被問到，「爸爸你交過幾個女朋友？」，當時他還在消化問題、重複問句，「蛤～有交過幾個？」，沒想到女兒直接回應「渣男」，讓原PO完全無法回嘴，這個問題也開始在他心中不斷醞釀，「一直在想～我到底是不是渣男？」。

對此，許多網友紛紛回應，「超派」、「還好不是問你玩過幾個女朋友」、「渣也是以前的事，現在不渣就好」、「女兒問還好，如果老婆問這就是送命題」、「會不會是媽媽教的？」、「如果說都沒交過，也許會有更慘的形容詞」。

不過也有人笑說，「女兒說你是，你就是」、「你懷疑自己，所以…」、「我看完了，還是得不到答案，我想你應該很渣」、「連前世都認證了，還敢說不是渣男？」、「她不管你回答幾個，她下句答案就是『渣男』」。