基隆市「公益青年就業電動機車補助專案」自本月2日上路至今約2周，市府雖未公布受理件數，但據了解，市民反應與申請不如預期，有部分行政區案件數僅個位數。市議員張顥瀚及藍敏煌均表示，民眾會考量月費問題而打退堂鼓，市府則表示會加強宣傳，讓更多市民瞭解。

民進黨市議員張顥瀚指出，市府雖免費提供市民電動機車，但電池資費對民眾也是一筆不小負擔，月費中最高新台幣1099元，令許多市民望之卻步，建議市府應滾動檢討，並與廠商洽談適度調降電池資費，以提高申請率。

國民黨市議員藍敏煌則表示，這項政策能落實得來不易，市府除希望減輕年輕人負擔外，也盼逐步達到淨零減碳目標。

藍敏煌說，有部分民眾想幫家人提出申請前來服務處詢問，但由於對電動機車不瞭解，得知要繳電池資費，每月最高還要1099元，原本以為不用錢，沒想到1年最高還要支出13000元，認為沒有必要，而選擇觀望。

藍敏煌表示，可能是市府宣傳不足造成市民誤解，建議市府民政處透過里長加強宣傳以提高執行率，並將電池資費內容說明清楚，不要讓民眾感覺是以分期付款買這輛電動機車。另外也有民眾表示，自己騎的燃油車一個月油錢也不用那麼高，也因此不考量換電動機車。

除電池費用因素外，受限政策必須汰換燃油機車才能提出申請，不少年輕人因找不到可汰換的機車而駐足不前，也有市民擔心交車後，廠商建置的換電站不足，影響後續用車

基隆市環保局長馬仲豪表示，政策上路至今約2周，因為剛開始受理申請，市府除會持續觀察外，也會加強宣傳，讓更多市民瞭解政策內容。

基市府表示，專案車款有光陽機車的「i-One都會版」、「S6Rex」和中華汽車的eMOVING「勁炫125超值款」，3款專案電池資費分別為每月599元、1099元和990元，且都須綁約5年，符合資格民眾可申請市府補助3萬元，民眾須先墊付經濟部及環境部補助款約1萬元。