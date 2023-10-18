法國多座機場18日接獲炸彈威脅，疏散人員。

中東以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的激烈戰火，歐洲也出現緊張局面。法國上周五發生校園攻擊事件後把全國反恐警戒升至最高等級，周三全國多座機場接獲「襲擊威脅」或發現可疑行李而緊急疏散人員、執行安檢，有狀況的機場數量從6座一路增加到12座。巴黎近郊的名勝凡爾賽宮則是5天內第3度因安全問題緊急閉館。法國總統府宣布，總統馬克宏（Emmanuel Macron）出訪瑞典行程已延後。

路透社稍早報導，法國民航局（DGAC）與內政部說，受到影響的機場包括西南部的土魯斯（Toulouse）、比亞里茲（Biarritz）、包市（Pau）3座機場，東南部的尼斯（Nice）機場，東部的里昂（Lyon）機場、北部的里爾（Lille）機場、西部的勒恩（Rennes）、南特（Nantes）2座機場。其中，里爾機場周三於社群媒體X官方帳號發文公告，因接獲炸彈恐嚇，已執行人員疏散，「國家安全小組在現場處置」。

法國網媒《地方報》（The Local）報導，民航局更新訊息指，接獲炸彈警報而疏散的機場已達12座。除了上述8座，還多了西南部的波爾多（Bordeaux）、巴黎博韋（Paris Beauvais）、東部的史特拉斯堡（Strasbourg）、南部的卡爾卡松（Carcassonne）4座機場。這12座機場均於周三上午發現可疑包裹或接獲炸彈威脅後疏散人員。部分航班起降暫停，部分則已恢復，但乘客行程恐延誤好幾個小時。

法國民航局發言人證實，有些機場「透過電話或電郵」接獲炸彈威脅，有些則是發現可疑包裹。民航局航班網站已出現嚴重延誤。多數機場允許乘客在完成安檢之後返回機場，安檢程序持續1到2小時。

尼斯機場的官方帳號則稱，「發現一件無人提領的行李之後，機場拉起警戒線進行常規安檢，目前情況已恢復正常」。

法國北部一所學校13日發生年輕男子持刀闖入攻擊事件慘釀死傷，行凶前高喊「真主至大」。法國內政部研判這起慘案與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯、以色列最近的激烈衝突有關，政府會商後決定把反恐警報拉高到最高的「緊急襲擊」等級。14日羅浮宮（Louvre）、凡爾賽宮（Palace of Versailles）、巴黎里昂火車站（Gare de Lyon）先後接獲炸彈威脅，緊急疏散遊客。警方事後表示都是假警報。凡爾賽宮17日二度因安全問題臨時閉館，幾小時後恢復開放。