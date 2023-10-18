叱吒日本演藝圈61年的經紀公司「傑尼斯事務所」曾培養出SMAP、瀧與翼、V6等等知名男團，被譽為日本的美少年養成公司，不料創辦者強尼喜多川逝世卻被爆出一連串性醜聞，傑尼斯事務所的聲譽也變得岌岌可危，最終在現任社長率領下宣布公司解體，將更名為「SMILE-UP.」，但仍有許多團體的名稱與傑尼斯有關，2014年起推出的男團「Johnny's WEST」現也跟上改名潮換了新名。

傑尼斯事務所創辦者強尼喜多川去世後爆出利用職權對青少年下手猥褻、性侵，暗黑行徑震驚全球，引發各界討伐聲浪，而與他息息相關的名稱「Johnny」、「J」也成為禁忌字眼，其中2014年出道的男團「Johnny's WEST」今（18日）早預告開直播宣布團體改名一事，直播開始後就引來無數網友觀看。

直播後「Johnny's WEST」的7名成員中間淳太、濱田崇裕、桐山照史、重岡大毅、神山智洋、藤井流星、小瀧望穿著淺色系西裝現身，他們用照片回顧了出道以來的經歷，中間淳太表示「在團體成立10周年之際，我們決定更改組合名稱」，並向因改名感到失望的粉絲們表達和大家有同樣的感覺，團體使用原本的名字9年了，但一切才正要開始，決定團名時大家從早上7點開會到深夜，後來想了一個大家都會同意的名字，就是「WEST」，且在WEST英文字中，象徵著能象徵7人的羅馬數字「VII」。

（來源／影片取自WEST. YouTube，如遭刪除請見諒。）

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