近期在香港社群平台出現1則徵人廣告，稱一處墳場正在招聘夜間兼職保全，每周需上班5天，1天上班12小時，除了標榜「永無投訴，工作輕鬆易做」，還表明喜歡「行人運動」者優先考慮。奇怪的用詞引發網友熱議。

據香港多家媒體報導，柴灣華人永遠墳場的這則徵人廣告，其實早在9月初就已經出現。徵人廣告中提到，夜間保全的工作時間為每天晚上7點到翌日早上7點，需負責墳場第一、第二及第三靈灰閣的保安事務。

香港網友質疑，1周上班5天，跟全職工作沒有2樣，還要值班12小時，怎麼找得到人？更有不少人對徵人廣告中提到的「行人運動」感到好奇，引起不同猜測。後來真的有人前去應徵，才知道原來所謂的「行人運動」是指要耐得住不停走動。

1名應徵者向《星島頭條》透露了他與資方的對話內容。原來墳場的第一、第二及第三靈灰閣之間頗有一段距離，墳場內石階又相當多，1晚需要巡上4次，所以才要找愛走路的人來當保全。應徵者擔心自己57歲可能無法勝任，但資方表示，公司老闆70歲都沒問題，因為現場石階雖多，但沒有太大難度，1趟快則半小時，慢則1小時多就能走完。

資方更聲稱，薪資約有1.7萬港元（約新台幣7.1萬元），而且還斬釘截鐵地表示，墳場沒有出現過靈異現象，「無人見過」。

得知薪水後，也有其他網友表明有興趣，「重賞之下必有勇夫」。但也有網友擔心工作太辛苦，還有人留言，「人不會投訴，但鬼會投訴你」，「閻羅王嫁女，鬼才要」！