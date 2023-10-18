被譽為「新疆維納斯」、「新疆女神」的大陸女星娜扎（古力娜扎），擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材，每次出席公開場合，造型總能讓人眼睛為之一亮，近日她現身代言品牌的活動，一襲火辣戰袍，讓網友都驚艷不已。

娜扎今（18日）出席品牌活動，身穿一襲黑色平口禮服，上身僅以「兩片布」遮住重點部位，下身開高衩到腿根，上下失守火辣身材包不住，而在網友曝光的生圖中，她依舊五官精緻，腰束奶澎的傲人曲線，相當迷人。

娜扎精修照（圖左）和生圖沒太大差別。（圖／取自微博）

網友見狀都紛紛大讚「真美神降臨」、「作為純路人真的還是想感慨一句，娜扎這個長相是真的美」、「大半夜讓我流鼻血」、「見到古力娜扎本人了，是真的美，膚白貌美大長腿」、「娜扎身材真的好好」。

娜扎不僅有出眾美貌，還有空靈仙氣臉蛋，讓她有「新疆維納斯」封號，還和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」。之前七夕她被大陸狗仔拍到和男星秦亦銘一起逛街還回她香閨，對此，她霸氣回應，「七夕快樂~還是忙點好，太閒的找個班上吧」。