台北市港湖立委選情呈現三腳督格局，去年議員落選的吳欣岱捲土重來，目前似已決定參選到底，還以在野黨身份批現任民進黨立委高嘉瑜「只顧民意不顧黨意」，情勢似對國民黨北市議員李彥秀有利。媒體人黃揚明18日在《大新聞大爆卦》節目提到，民進黨總統參選人賴清德17日幫高嘉瑜站台，竟喊「高嘉瑜是百分之百的黨意立委」，真不知誰在幫高。但民眾黨議員陳宥丞去年曾拿2萬5千多票，可能成為藍綠力爭當選的關鍵。

「吳欣岱上禮拜說：高嘉瑜是只顧民意、不顧黨意的立委。」黃揚明提到，結果賴清德說：高嘉瑜是百分之百的黨意立委！主持人馬千惠笑說「唉唷！這有比較...？」黃揚明直呼「我不知道哪一邊在幫高嘉瑜？我覺得兩邊就繼續這樣下去齁，高嘉瑜可能會精神分裂！」

馬千惠喊「這已經荒腔走板了！這整齣戲？」黃揚明表示，今天中午訪問民眾黨港湖唯一一席的議員陳宥丞，他說最近在地方跑攤，李彥秀跟高嘉瑜對他特別親切。他說去年選舉的時候，大家都不理他，因為很怕他當選，可是因為他去年拿了2萬5千多票，這2萬5千多票可能就是明年1月港湖區立委的關鍵，這2萬5千多票往哪邊移動得多，藍或綠當選的可能性就高。

黃揚明指出，目前高嘉瑜的危機在於吳欣岱的挖票能力，而且挖的是綠營的根。所以即便賴清德都出來站台，還有一些媒體人，比如說周玉蔻就說，這個都是假動作啦，大家不要緊張，我們繼續不要投給高嘉瑜！