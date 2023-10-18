加薩走廊北部一所醫院17日晚間遭砲火擊中引發爆炸與火災，導致大量傷亡。

加薩走廊北部加薩市（Gaza City）阿赫利阿拉伯醫院17日晚間爆炸起火，死傷慘重，巴勒斯坦在加薩的衛生當局周三（18日）公布最新傷亡數字為471死、314傷。加薩衛生當局統計，自以色列對加薩走廊密集空襲以來，當地已3478人罹難，1萬2065人受傷。

這是本月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列交戰以來，加薩走廊死亡人數最多的一起事件。巴勒斯坦當局歸咎於以色列空襲，以色列軍方聲稱這是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織發射火箭彈失敗所致、有錄音佐證，聖戰組織則予以駁斥。

路透社報導，阿赫利阿拉伯醫院（Al Ahli Arabi hospital）骨科主任納伊姆（Fadel Naim）說，周二晚間他剛做完一檯手術就聽見爆炸巨響，接著醫院滿是傷患、死者還有殘肢，慘不忍睹。他接受路透社訪問時描述：「人們跑進開刀部門大叫『救救我們、救救我們，醫院裡面的人有死有傷』。」他與同事全力挽救「可救的人」，「但人數實在太多了......眼睜睜看著他們還活著，就是救不了」。

該院醫師納卡（Ibrahim Al-Naqa）對於這所歷史100年的浸信會醫院頗感自豪，在這個衝突頻仍的地區，它對各種信仰的患者敞開大門，院內有清真寺也有教堂。

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The White House said President Joe Biden will pose ‘tough questions’ to Israeli leaders as he begins his now-upended Middle East tour in Israel after hundreds of people died in a Gaza hospital blast https://t.co/2zRlU540lL pic.twitter.com/W1BR2F87Jv — Reuters (@Reuters) October 18, 2023

哈瑪斯與以色列之間近日爆發數十年來最激烈的戰火，許多患者到此求診，卻在此死於非命，鮮血染紅牆壁與地板。納卡說：「這裡為婦孺、未逃離以色列轟炸的人、視此處為避風港的人提供了避難之地。這家醫院在未獲任何警告的情況下成了攻擊目標，我們不知道打過來的是什麼砲彈，然而它瞄準的是兒童、把孩子們碎屍萬段。」

英籍巴勒斯坦醫師阿布席塔（Ghassan Abusittah）說，爆炸導致醫院建築整天搖晃，爆炸巨響傳來之前，他聽見飛彈的聲音，接著手術室天花板塌下來壓在其他醫師身上，院子裡到處都是屍體與殘骸。他強調，加薩醫療系統已經崩潰，醫師甚至彼此爭奪基礎物資：「我們已筋疲力盡，但病人數量持續不斷增加。」

加薩居民阿德南（Adnan al-Naqa）向法新社描述：「整個廣場都著火了，處處是屍體，有兒童、婦女、老人家。」

爆炸案發生時人就在醫院的倖存者法蒂瑪（Fatima Saed）向英國廣播公司（BBC）描述，「我們發覺失火了，有東西落在我們身上，大家開始互相注意安全，突然間，電力中斷，我們看不見彼此。我不知道該怎麼形容給你聽，我不知道我們要怎麼擺脫這一切......」說到這裡，她講不下去了，掩面哭泣走開。