國人飲食習慣西化，心血管疾病也可能找上年輕人！一名26歲男子感到胸悶掛急診，經心電圖檢查發現竟是心肌梗塞，血管已完全塞住，必須進行手術保命。之後男子透露家中開鹹酥雞攤，從小到大經常吃炸物，還有抽菸習慣，加上家族病史，讓醫師也驚呼「心梗危險因子幾乎全中」。

急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》節目中分享，該名男子因胸悶到醫院急診，一開始看患者年紀輕輕體格壯碩，且精神不錯，原以為狀況不太嚴重，沒想到心電圖做到一半驚見是心肌梗塞，血管完全塞住，屬下壁梗塞、心電圖ST段上升，病況危急到必須緊急做心導管。

柯世祐馬上聯絡心臟內科醫師描述患者病況，心臟內科醫師一度以為患者是56歲，難以置信地反問「26歲你確定？心電圖沒問題嗎？」，最終確認患者左前降支幾乎完全塞死的狀態，另2條血管也有阻塞現象，最後3條血管都放置4個支架。

柯世祐一度懷疑患者有風溼免疫疾病或凝血問題，但檢查結果都沒有異樣，追問家族史才得知患者因家中經營鹹酥雞攤，國小時期就幫忙顧店，經常自行炸食物當一餐，「有事沒事吃一下」，再加上有抽菸習慣，還有高血脂及高血壓的病史，「除了沒有糖尿病及年紀45歲以上，其他心肌梗塞危險因子都蒐集滿了」。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。