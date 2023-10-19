根據《美麗島電子報》18日搶先曝光的最新總統大選民調，在三腳督戰局，民進黨參選人賴清德35.4%、國民黨參選人侯友宜24.7%、民眾黨參選人柯文哲22.9%；若是在四腳督的情況下，賴清德33.3%、侯友宜22.7%、柯文哲18.3%、郭台銘5.4%。媒體人吳子嘉表示，以巴戰爭發生，賴清德的民調很大幅度地向下走。

吳子嘉18日在《關鍵時刻》節目中表示，主流的新聞都在炒「藍白合」，結果疏忽到一個最重要的新聞，就是現在最領先組的賴清德，最近這一個禮拜下來，民調一直都向下掉，很大幅度向下走的趨勢。藍白兩參選人還是向上的趨勢，郭台銘則是向下。

吳子嘉接著指出，郭台銘向下，是因為他自己宣布說，他的副總統已經完成階段性任務，因此質疑他應該是不玩了，所以他如果不玩，下滑是對的。

吳子嘉點出，賴清德的民調很大幅度向下走，就是這段時間全世界發生了最大的事情，就是以巴戰爭。前一段時間有一句話「台灣不要變成下一個烏克蘭」，現在不是了，現在以巴戰爭這個火恐怕會燒到台灣來。