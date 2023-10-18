加薩走廊北部一所醫院17日遭遇空襲，全球譴責聲浪不斷。市場憂心中東緊張局勢加劇，刺激避險需求，拖累周三（18日）美股早盤開低走低，道瓊工業指數大跌逾百點。受到美國擴大晶片禁令影響，AI晶片霸主輝達早盤續跌近4%。

截至台北時間18日晚間11點30分，道瓊工業指數下跌176.46點（或0.52%），暫報33821.19點；那斯達克指數下跌119.44點（或0.88%），暫報13414.31點；標普500指數下跌32.75點（或0.75%），暫報4340.45點；費城半導體指數下跌46.82點（或1.35%），暫報3427.84點。

5大科技巨頭漲跌互見，谷歌母公司Alphabet與微軟小漲，蘋果小跌0.05%，亞馬遜與臉書母公司Meta皆漲逾1%。半導體類股方面，輝達大跌3.35%，超微跌1.78%，台積電ADR跌約1.69%，聯電ADR逆勢漲1.16%。

市場密切關注地緣政治與美國企業財報。Netflix與特斯拉將在周三美股收盤後公布財報。截至目前為止，已有超過10%的標普500指數成分公司公布財報，其中78%的業績優於市場預期。