通膨高物價浪潮下，連帶外食費用也不斷高漲，有網友發現近年餐飲業開始賣起「炒泡麵」，認為食材成本不算高，但售價動輒上看百元，認為是新一代暴利餐點。貼文引起熱議，不少人也說點炒泡麵太盤，真想吃不如自己煮。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己觀察到一堆餐飲業近年突然開始賣炒泡麵，看名字以為不可能會太貴，結果價格動不動就破百元，甚至有店家賣的還比鐵板麵更貴，好奇「炒泡麵是不是新一代的暴利餐點啊？」

貼文引起討論，「從金門傳來的，也只有金門的能吃其他都難吃」、「金門當兵吃到不想吃了」、「有的會加肉片等配料」、「好吃沒關係，一堆炒得又濕又爛又鹹的自行切腹好嗎？」、「都說炒，那肯定是你們這些買單的韭菜」。

不少人也認為炒泡麵價格過高，「成本不到30，現在80起跳吧」、「兩片高麗菜一片火腿兩包麵攪一攪，90元」、「外送上點過，送來是印尼泡麵+蛋+熱狗，還賣我100多」、「早就是，學生時在逢甲夜市吃，只有盤字」、「自己炒吃到吐，成本應該都低於50」。