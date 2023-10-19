賴清德明天（19日）上午將舉行第六場國政願景舉行記者會，就淨零轉型主題作說明，會針對能源政策及淨零轉型路徑作出說明。

民黨黨中常會今天(18)日邀請中央大學地球科學學院院長許樹坤院長許樹坤以「氣候變遷衝擊全球：台灣的世界參與－極地研究、地熱發電及碳封存」為題進行專案報告。

賴清德表示，面對全球暖化議題，讓我們看見台灣團隊的世界參與，極地研究團隊所帶來的關鍵資訊，讓我們知道氣候變遷對整個世界的威脅與機會是現在進行式。但也沒有人可以預測最危急的時刻何時真正發生，因此執政團隊及台灣社會必須持續準備，對未來世界的想像及因應。

他說，佩服許院長投入與促成，中央大學在北極圈成立台灣第一座極地研究站和第一個極地研究中心，這不僅是學術上的成就，更是台灣有能力參與國際社會，做出實質貢獻的有力證明。

賴清德表示，民進黨是最重視淨零轉型、能源轉型的政黨，為達到2050淨零轉型，民進黨從上任以來，啟動首次能源轉型，將能源朝去碳化的方向發展，目前的風力發電、太陽光電就是具體的成果；未來還要進行二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能海洋能等前瞻再生能源的開發。

同時，也要透過碳捕捉及碳封存的實際應用，開闢另一條減碳路徑。這所有的目標，都需要厚實的研究成果支持，期待中央大學及許院長的團隊未來的研究成果，可以作為政府施政的參考。

他說，人才是因應地球暖化的最終解法，人才是所有產業發展的根本，也是政府推動各項淨零改革的關鍵。就如同許院長所說，「ESG已是全球企業的核心課題，永續人才更是企業不可或缺的關鍵角色」。只有讓人才像活水一樣源源不絕，台灣才能在國際上維持強盛的競爭力。

賴清德更進一步表示，昨天去參加台北紡織展（TITAS）的開幕典禮，紡織產業透過以永續環保、機能應用及智慧製造等三方面，促進國家經濟發展。會展中的攤位琳瑯滿目，他看到尼龍回收再生、原液染色纖維、海洋紗、無水染色紡織品、回收保特瓶PET紡織品及生質環保紡織品等等，台灣的紡織業實在非常地了不起。

而台灣紡織業已走出有別於其他開發中國家的新道路，總共4,500家公司，年產值5,000億新台幣，創造14萬多個工作機會，更難得的是替台灣賺進1,571億淨順差，是全台灣第四大淨順差的產業。

他說，台灣各行各業已經全力往永續發展、淨零轉型的目標在邁進，一方面是國際大廠的要求，另方面是因為台灣的產業目光看得遠、投資得很早，也因為走出這條路，我們產業才沒有被淘汰。