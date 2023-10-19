許多人都希望存款數字突破百萬，以此實現財富自由甚至成就其他夢想。一名女網友表示，今年27歲、月薪3萬5千元的她，18歲那年就已開始打工，後來投資ETF（指數股票型基金）和儲蓄險，假日還去兼職，9月終於存到第一桶金，強調一路以來最大難關是要「忍住花錢的慾望」，同時「絕對不要羨慕別人」，克服的方法也曝光了。

原PO在Dcard發文表示，第一桶金的目標是在27歲、大學畢業5年後才達成，看到帳戶金額多一位數的心情，激動到難以形容。她稱國中的時候看過偶像劇《小資女孩向前衝》，當時覺得不用像女主角那麼省就能存錢，直到真正步入職場，發現想要賺錢、存錢真的不易，「我現在一個月底薪35K，好一點的月份可以領到40K，沒想到我能在這種環境下存到百萬元。」

針對存到第一桶金，原PO激動到難以形容。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，回顧一路以來的心路歷程，她說本來就有學貸在身，18歲那年開始打工，到了22歲大學畢業存下將近50萬元，用了其中部分投資ETF（指數股票型基金），累積配息加總約有13萬元。

原PO透露，19歲的時候在銀行開戶順便買下一張6年期限的儲蓄險，直到今年才去解約，共計獲得18萬元左右，而她目前除了正職工作，若逢假日還去賣場兼職，每月逼迫自己存下1萬元到1.5萬元，扣除支付學貸、拿給同住家人的錢，一年約存15萬元。

原PO分享，一路以來最大難關是要「忍住花錢的慾望」，解決方法就是解約信用卡、網路銀行，只留金融卡，如此一來身上沒有足夠現金就要去按ATM，讓她覺得非常麻煩，就會忍住不去購物，「還有一點就是絕對不要羨慕別人，看到朋友都出國玩，自己還在埋頭賺錢，有時候心裡真的很羨慕，但想現在努力一點，未來有能跟他們一樣出國玩就好。」

原PO表示，存錢之路最大難關是要「忍住花錢的慾望」，還有一點就是絕對不要羨慕別人。（示意圖／Pexels）

貼文一出引發熱議，不少網友直呼「佩服，我的月收等於我的月支出，帳戶金額沒有超過六位數」、「妳真的好棒，喜歡金錢觀念很好的人」、「恭喜存到人生第一桶金」，也有網友坦言「住家裡有差，五年多花妳90萬元在租房」、「覺得學貸還好，反而是就學時期每個月的房租、生活費、機車分期影響比較大，羨慕大學四年生活費都有家庭幫忙負擔的人」。

更多 CTWANT 報導