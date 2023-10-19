藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，侯陣營也拋出「初選、民調並行」的折衷方案，兩邊目前僵持不下。對此，前立委郭正亮18日就表示，「我跟你保證初選和民調55比跟64比民眾黨連考慮都不考慮，如果今天民主初選5、民調5，當然是侯友宜勝出」，引發討論。

郭正亮18日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「我跟你保證初選和民調55比跟64比民眾黨連考慮都不考慮，如果今天民主初選5、民調5，當然是侯友宜勝出」，郭正亮坦言，「我們講的民主初選，台灣跟美國是不一樣的，美國是所有的政黨同一天初選，再來就是美國是一州一州辦，有些州還會合起來辦，那時間就會拖很長，就會有很多討論的餘地，但現在不是，現在剩下的時間不到一個月就要辦，你要用立委的73個選區同時舉行，請問你有幾個投票所？看你怎麼投票」。

郭正亮直言，「遊覽車動員是必然的，因為百分之百沒有中間選民出來投，出來投的都是你那個黨的核心選民，不然就是被動員來投的，結果國民黨又加了一條禁止遊覽車動員，那請問來投票的會有多少人？搞不出來投的票不到20萬票，因為是73個選區同時辦，不是政府辦的，投票所可能離選民的家很遠，如果按照美國初選的原理，時間是根本來不及」。