藍白整合仍無共識，柯陣營17日參考藍綠初選提全民調2方案，侯陣營回應現在不會做決定後，18日拋出「初選、民調並行」的折衷方案，談判陷入僵局。資深媒體人黃暐瀚透露，柯辦曾討論過折衷方案，但最終集體決定不要，前立委郭正亮則指出，關鍵在於民眾黨總統參選人柯文哲本人，他一人決定就可以扭轉乾坤，而國民黨總統參選人侯友宜也要拿出魄力自己做決定，領導人1對1時是要親自表態。

2024在野陣營整合陷入僵局，藍白對於最強人選的產生方式，仍未達成共識，侯辦18日拋出「初選、民調並行」的折衷方案，55、37佔比等細項都願意與民眾黨協商，民眾黨柯辦總幹事黃珊珊則直言，「開放式民主初選」方式，來不及、不可行、也不可信，就算雙方再見幾次面，都不可能有協商結果。

對此，資深媒體人黃暐瀚在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》透露，「柯辦是有討論所謂的折衷方案，但最後集體的決定就是不要」。來賓郭正亮則點出，「重點是柯文哲本人」，民眾黨最重要就是柯文哲本人怎麼看，他一個人可以扭轉乾坤。

郭正亮表示，因為感受民意的是站在第一線的參選人，感受一定比競辦還要深，競辦一定會想保護自己的候選人，或是目標與候選人不一樣，像是有的人認為，民眾黨就只要把不分區選好就好，一定會有這種聲音，因為這也是民眾黨本來的想法，作夢也沒想到柯文哲真的有機會選上總統。

郭正亮重申，這個就取決於柯文哲自己，不是柯文哲競辦，柯辦一定會傾向保守；郭也提到，他向侯友宜喊話過很多次，要拿出魄力、決定要自己做，不要聽黨主席朱立倫聽競辦執行長金溥聰的話，很多談判都是要回到當事人，領導人1對1時要親自表態，這是「危機關鍵時刻」。

對於民眾黨的2種民調方案，郭正亮指出，民眾黨要選擇是全手機或是市話加手機，如此一來就把純市話民調《美麗島電子報》的民調刷掉了；重點在於手機民調所占的比例，因為侯柯的民調是呈現極端狀況，40歲以下選民多倒向柯文哲，60歲以上倒向侯友宜，很懸殊，這就會變成柯文哲在手機民調會比較有利，而侯友宜在市話比較有利。

至於若藍白合不成，責任會在誰身上？郭正亮認為，這要看社會討論，會逐漸看到氛圍，若國民黨真的願意採折衷方案，社會的討論就會比較不一樣。