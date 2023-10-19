2024正副總統選舉，民進黨支持者喊話「賴蕭配」，國民黨立委陳以信18日詢問外交部長吳釗燮，駐美代表蕭美琴若回來擔任賴清德副手，是否會讓台美關係受到衝擊？吳釗燮表示，他不回答假設性問題。還說，有些人一直在指控美豬，才會讓台美關係受衝擊。而近日就有一份最新的民調指出，對於吳釗燮所說的話，有80％的網友表示「胡扯！台美貿易又不只美豬！」引發討論。

YouTube頻道《東森新聞 CH51》18日對於「外交部長吳釗燮說，影響台美關係的是美豬議題。您覺得...？」進行網路民調，截至18日晚間23時止，已有1.2萬人參與投票，有11％的網友表示「沒錯！美豬食安沒問題!都是業者詐欺，在野黨亂打」、有80％的網友表示「胡扯！台美貿易又不只美豬！」、有6％的網友表示「為了台美貿易！我吞美豬！」、有3％的網友表示「其他」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「不懂他被質詢時為什麼要自己提美豬...」、「影響台美關係的，不是美國的問題，是豬的問題」、「政府要做好嚴格把控，並且提高罰則，一旦抓到不符合規定的業者罰到倒閉！」、「覺得要派有專業能力的人來當官，沒專業真的會害慘台灣」、「不肯老實做事，什麼都能是藉口」、「千錯萬錯都是別人的錯」。