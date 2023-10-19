新北市一名鄭姓酒吧老闆，前年（110年）11月20日凌晨3時許，發現當晚曾在酒吧飲酒的女子，因不勝酒力獨自在路邊休息，鄭男便把女子扶回酒吧2樓，隨後獸性大發，不顧女子出言制止及掙扎，強迫口交後又強制性交得逞。

法院審理，鄭男辯稱：當天女子精神狀況良好，主動與我相互愛撫並為我口交，我與女子發生時，對方並未用言語或動作表達「不願意」，我並不是強制性交。

被害女子則指控，鄭男是酒店老闆，雙方並不認識，我有去過該店幾次，事發當天我跟朋友喝了一壺調酒，後來應該還有再喝其他酒，再來我就斷片沒有記憶。

被害女指出，直到凌晨2點多時，我在酒吧2樓沙發醒來，旁邊躺著鄭男，我忘記當時我有沒有穿衣服，因為鐵門關著，我不知道怎麼離開，加上又喝醉了，就留在那裡。

後來我醒來有意識時，鄭男摸我、抱我，「因為當時我沒發生過性行為」，鄭男對我摟摟抱抱及摸胸部接吻等，我沒有明確拒絕，我喝醉了被吃點豆腐那就算了，但是我不能接受發生性關係，我只能催眠自己沒有發生過。

法官審酌，雙方並非熟識，鄭男竟不顧女子拒絕，發生強制性交行為，侵害性自主決定權利，導致蒙受心理傷痛；並考量鄭男犯後始終主張是對方自願與其發生性行為，且未能取得對方原諒或補償所受之損害；前項之未遂犯罰之。日前依犯犯強制性交罪，處有期徒刑2年。可上訴。

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