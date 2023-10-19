台中一名從事花藝工作的林姓女子，發現同樣是花藝工作的黃姓丈夫偷腥趙姓女同業，丈夫的LINE有與趙女的對話，還有2人的親密合照，甚至還有汽車旅館僅穿內衣褲的親密照及裸照。林女大怒追問，丈夫坦承有在旅館發生性行為。

林女指控，丈夫與趙女發生婚外情及性行為等，已逾越一般工作同事、朋友情誼之正常社交互動，超過社會一般通念所能容忍的範圍，已破壞婚姻的圓滿、安全及幸福。

林女表示，2人已違反善良風俗並侵害配偶權，導致夫妻感情瀕臨破裂，我身心遭受極大創傷，請求2人再連帶損害賠償。法院簡易判決10萬元為適當，林女不服上訴，提出應再連帶賠償20萬元。

法院審理，審酌兩造之身份、地位、學經歷、經濟狀況等、2人侵權行為的情節，及對林女婚姻、生活影響程度等，認林女請求賠償精神慰撫金以25萬元為適當，扣除原審連帶賠償的10萬元本息，應再連帶給付15萬元。