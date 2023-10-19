因應以巴衝突，美國宣布派出「艾森豪號」航空母艦打擊群馳援東地中海。前海軍艦長呂禮詩表示，美派艾森豪號航母去，但又掉漆了，因艾森豪號不是馬上就能出港，代表美國海軍的軍力，不像以往那個樣子。

呂禮詩18日在政論節目《新聞大白話》中表示，在加薩走廊跟以色列邊境，可以看到重型的推土機，想刨掉加薩的地道，但是沒用，因為加薩地道深達30公尺。以色列可能使用GBU28彈藥，如果打在水泥上，只能穿透大約6公尺，可是如果打在泥土上，可以穿透大概30幾公尺。至於為什麼以色列一定要進入陸戰，就是要活捉哈瑪斯這些人。

呂禮詩接著表示，以色列現在可以掌控1百萬個門號，明明知道哈瑪斯在哪裡，那為什麼10月7日以色列就沒辦法掌握呢？現在卻變得可以掌握。至於這件事是不是陰謀，大家可以想想看。

呂禮詩點出，美軍現在所有兵力都往以色列那裡調，福特號實際上就在地中海，是直接派到加薩走廊西岸的地中海裡面，現在美軍又派艾森豪號前往，但是又掉漆了，艾森豪號不是可以馬上出港，它又延遲了，代表美國海軍的軍力，並不像以往那個樣子。