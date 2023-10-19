美國總統拜登18日抵達以色列特拉維夫後，隨即與以色列總理尼坦雅胡舉行會談稱，美方將確保以色列擁有自衛所需的一切力量。尼坦雅胡向拜登表示，以色列將在加薩戰爭中儘量避免平民傷亡。台大哲學系教授苑舉正18日在《盧秀芳辣晚報》指出，戰前尼坦雅胡地位岌岌可危，竟然把司法權廢掉，引發抗議，但這場戰爭讓他能團結。加上在美國的猶太人百分百支持以色列，變成指鹿為馬，把所有錯誤戰爭行為說成對的。

「這個動機非常明顯，因為拜登急急忙忙跑去，拜登太急了你知道嗎？」苑舉正表示，這是布林肯順便宣布的，那時候國內媒體還在講說，拜登到底會不會來？拜登來之前，他只要做一件事情，就是運用美國的力量，跟哈瑪斯協調以色列人質的問題。

「以色列總理是尼坦雅胡，他基本上是一個超級硬派，他是個瘋子你知道嗎？」苑舉正提到，他認為以色列的人質一旦解決了，那以色列這1400條命對他來講，他交代不過去，他本來的位置就非常岌岌可危。以色列前陣子抗議，為什麼抗議？因為民主時代行政、立法、司法，他竟然把司法權廢掉！因為貪污的問題，法院對他不利，前陣子以色列鬧到連飛行員都拒絕上飛機了。現在不得了，這場戰爭讓他團結起來了。

苑舉正強調，這個局勢對誰有利？只有對他一個人有利！尼坦雅胡在以色列是非常有名的一個姓，他哥哥非常了不起。因為拜登一協調之後，美國又變成中東老大了。

苑舉正指出，以色列軍隊太會宣傳、太會認知作戰，哪有每個兵都這麼帥？以色列死了1400人，要用1萬4000人的命換回來？「不只啊，一百倍啊！」眼看是十幾萬的傷亡。而且自己最近看一些影片，以色列的軍人，包含在美國的猶太人，百分之70的美國人認同，包括那些財團的人，百分之一百在支持以色列！慢慢讓大家非常疑惑，就是指鹿為馬，把所有的錯說成對的：「唯一要解決哈瑪斯問題，就是把巴勒斯坦人全部幹掉？」