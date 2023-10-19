在野整合成為總統大選關鍵議題，民眾黨堅持民調決勝負，國民黨則拋民主初選議題反制，藍白合暫時陷入僵局。媒體人董智森18日在《頭條開講》節目強調，柯文哲在日前砲聲隆隆之後，近日收斂不少，覺得還是要繼續談下去，這就好比過去講中美關係叫鬥而不破，要是真的破局反而可能對柯不利。又好比結婚，不可能對另一半完全滿意，藍白合繼續談是一個好方向，不需要每天在裡面挑骨頭，藍白合的希望就在這裡。

「我覺得柯文哲砲聲隆隆之後，這幾天他收斂不少，覺得還是要繼續談下去！」董智森表示，我們過去講中美關係叫什麼？鬥而不破！要是破的話，百分之60幾的那些人都會說：就是你幹的！「這樣對你不利喔！」因為黃珊珊跟金溥聰談了，金溥聰以前綽號叫金小刀，他哪有在客氣的？但他這次和緩，反而是柯文哲一路罵、罵到昨天，然後今天才說：還是要繼續談！

董智森指出，會覺得這是一個好方向，就是說你對對方不一定滿意，對所有的方法也不一定滿意，所以才要談。那談的意思就是說，你退一點、我退一點，我對你不滿意，但是其實你還是可以接受。你結婚會對你另一半完全滿意嗎？不可能嘛！你覺得他家很窮，可是他蠻勤快的，會理家，會理財，將來對小孩子也好，你會想到他的優點。不要每天在裡面挑骨頭，「這個藍白合的希望就在這裡！」