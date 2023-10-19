大陸國防部18日指加拿大「炒作中國戰機攔截加偵察機」稱，釣魚台群島及其附屬島嶼是中方固有領土，加方行徑嚴重侵犯主權，威脅國家安全，極易造成誤解誤判，對此予以強烈譴責，並向加方提出嚴正交涉。媒體人謝寒冰18日在《頭條開講》節目認為，加拿大軍機上還載了記者是故意要挑釁、拍攔截畫面，這種霸權心態造成世界衝突。

謝寒冰表示，如果解放軍航母沒事也到加勒比海去逛一下，或是到你美國西岸去逛一下，請問你會不會直接攔截？

謝寒冰舉例，上次中俄艦隊只是到了距離阿拉斯加還好幾百公里遠的地方，美國已派船艦、飛機過去一直盯，才幾百公里！那請問你現在呢？謝寒冰指出，加拿大這次去，上面直接載記者，擺明了就是要做宣傳用的。他認為，因為過去他們有類似動作時，已被解放軍直接回擊，解放軍直接貼近你飛行，所以他就是故意要讓記者拍下這個畫面而已。問題是外國的記者可以自己想一想：到底是誰在挑釁誰？