花蓮七星潭海岸睽違34年，再度被國防部列入「紅色海灘」，18日不少釣客目擊正在進行的陸戰隊兩棲登陸操演，由於地點鄰近空軍花蓮佳山基地，操演成效也格外受矚目。媒體人黃揚明18日在《國民大會》節目也爆出此舉「重要訊息」。

「首先第一點，布雷的地點絕對是最高機密！」黃揚明指出，你不會告訴你的敵人說：我們這一區是雷區喔！如果真的發生戰爭的時候，你要在哪邊防止對方登陸？到時候才會進行所謂的布雷，那是等到真的有要登陸的作戰發生前，要去做預防的，那時候才要開始做。

黃揚明提到，以現在的台灣的海岸而言，國軍把它區分為紅色、黃色跟藍色，紅色是指攻擊方很有可能會做大規模的登陸作戰，利於對方的登陸作戰，通常是海灘比較平坦的地方。黃色就是說，比較不容易大規模登陸作戰；藍色就是非常不容易，是按照登陸的難易度去做區分。

黃揚明強調，這次會把七星潭列入，有一點很重要就是，去年的圍島演習裡面，以前我們講花東都是「後方」，以前我們海岸線的防禦都是以西部海岸為主，頂多到東北部、或是宜蘭。可是這一次在去年的圍島軍演之後，整個台灣沒有「後方」了，「其實這個最重要的訊息是在這邊！」

「是表示我們東部都要面臨登陸作戰！」黃揚明直言，東部面臨登陸作戰，有一個很重要的警訊就是：那請問哪裡安全？哪裡叫後方？沒有了！就是你只要真的發生戰爭，全台灣各地都有可能登陸！過去美國華府有一個研究員叫易智安，他2017年把台灣列出14個可能被登錄的點、的海灘，「可是他那個還低估了啦！」比如軍方自己講的那4個紅色海灘，那是林口、蘆竹、台中甲南海灘，還有就是台南的黃金海岸即喜樹海灘。

黃揚明表示，可是就共軍來講，你都說出你這4個海灘會加強嚴防了，「我一定會想辦法找其他海灘嘛！」主持人謝曜州問，可是大家擔心的是這些海灘將來是要布雷的，會不會到時候我們的海灘到處都是地雷？「其實還有另外一種方法，比如說消波塊！」黃揚明說，過去傳統的登陸作戰，碰到有消波塊的海岸，也是不易登陸。但現在隨著武器裝備的更加精良，也有愈來愈多的登陸艦艇是不怕消波塊的。「所以會隨著雙方科技裝備的進步，而去改變他登錄難易度的定義！」