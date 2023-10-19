2024總統大選暨立委選舉，進入倒數87天。《鏡新聞》18日公布「如果明天就是投票日，請問您會投給哪一個黨的區域立委候選人？」最新民調，結果顯示，國民黨、民進黨在區域立委候選人支持度一樣，都為27.7%。

《鏡新聞》18日公布最新民調「如果明天就是投票日，請問您會投給哪一個黨的區域立委候選人？」調查結果顯示，國民黨、民進黨在區域立委候選人支持度，都為27.7%；民眾黨10.7%；時代力量0.8%；其他政黨皆未超過1%；未表態30%。

另外，《鏡新聞》也針對「如果明天就是投票日，請問您會將不分區政黨票，投給哪一個政黨？」調查結果顯示，民進黨從31.3%跌至29.7%，已跌破三成；國民黨從29.8%微跌至29.3%；民眾黨支持度則從15.9%略升至16.6%；時代力量從1.8%跌至1.2%；基進黨從0.9%跌至0.2%。

本調查是由《鏡新聞》委託大地民意公司協助問卷設計與執行調查。自10月14日至10月16日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話536、手機536 人，共1072 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.99%。