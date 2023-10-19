俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天在北京會見中國國家主席習近平，罕見畫面顯示，普丁的隨行官員攜帶著用來下令發射核彈的核按鈕手提箱。

路透社報導，普丁在北京會見習近平後，被拍到他在保安人員包圍保護下，前往另一場會議，身後跟著兩名身著制服的俄羅斯海軍軍官，兩人各自提著一個公事包，有鏡頭顯示其中一個公事包的特寫。

據報導，俄羅斯總統的核按鈕手提箱傳統上由海軍軍官攜帶。美國總統也有這類裝置，俗稱為核子足球（nuclear football）。

俄羅斯核按鈕手提箱被稱為「切格特」（Cheget，得名於高加索山脈的切格特山），隨時會在總統身旁，但很少被拍到。

在俄烏戰爭爆發後，美俄關係陷入自1962年古巴飛彈危機（Cuban Missile Crisis）以來最緊張時刻，而中國正尋求增強其核武庫，以符合其崛起超級大國地位。（譯者：陳正健）1121019