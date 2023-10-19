麋先生推出新專輯《都是浪漫害的》，日前舉辦「專輯首唱派對」演唱會。他們在「大型翻車鬥陣現場」打造電影感舞台規格，神還原首波大熱新曲〈壞蛋〉MV中最震撼的180度翻車臨場體驗。

麋先生特別企劃將重達一噸的翻車搬進「專輯首唱派對」現場，成為Legacy Taipei成立近15年來第一個將車子直接翻上舞台的樂團，此外還邀請美式塗鴉藝術家阿迪在翻車上以浪漫為名畫下「ROMANCE」字樣彩繪，麋先生說：「這個舞台真的非常震撼，看到車子在舞台上真的很想跳上去表演，但怕危險摔下來就真的『翻車』了。」

麋先生的女神陳綺貞，在首唱派對驚喜現身後台探班，讓麋先生激動不已。他們在台上首唱新專輯歌曲，耳熟能詳〈嗜愛動物〉、〈長成什麼樣子算愛情〉歌曲，也讓千名觀眾浪漫大合唱。由於當日是麋先生成團生日，有不少歌迷帶著生日禮到現場幫麋先生慶生，最後演出結束後更遲遲不離開，全體合唱生日快樂歌取代安可聲，安可再安可，讓麋先生現場加碼，笑說：「剛剛陳綺貞到後台探班，讓大家很開心又激動，還是來唱〈旅行的意義〉？」