美國聯邦眾議院今天再為新議長人選進行投票，前總統川普的盟友共和黨強硬派眾議員喬登（Jim Jordan）再次失利，未登上議長寶座。

法新社報導，自美國前眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）3日遭共和黨極右派拉下台以來，眾院一直處於停擺狀態，無法處理迫在眉睫的政府關門危機，或中東戰爭問題。

喬登在今天的眾院議長投票中，只能承受4名共和黨同僚跑票，但最後有22名共和黨議員反對他出任議長，比昨天首輪投票的反對票多出兩票。

在昨天的眾院議長投票中，有20名共和黨議員與民主黨聯手，否決由喬登出任議長，導致他未能取得當選門檻的過半票數。

在此之前，掌控眾院多數席次的共和黨人曾提名黨內眾議員史卡利塞（Steve Scalise）出任議長，但他未獲得足夠票數。相較於喬登，史卡利塞獲得許多資深共和黨人及建制派的支持。

喬登是川普的追隨者，而川普目前醜聞纏身。共和黨溫和派對喬登的極右派政治立場持謹慎態度。（譯者：陳正健）1121019