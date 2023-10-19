被封為2023「寶藏新人」的Juice Boy年僅20歲，近來推出新主打單曲〈Target〉特別找來心中的女神Karencici共同創作並演唱。談起兩人的合作的淵源，最早竟是因為Juice Boy與音樂好友婁峻碩、派偉俊在錄音間做音樂空檔玩起「歌手真心話大冒險」主題拍攝影片，進而間接促成這段良緣。

Juice Boy透露當初因為玩遊戲被婁峻碩逼問「今天是世界末日，私訊一位你最想合作的歌手」，讓他不假思索回答自己心目中的偶像＂Karencici＂，結果馬上被拱要他在IG傳訊提出邀約，由於彼此並不認識，這兩位好友還充當「軍師」獻計，猛敲邊鼓要他傳一張自拍照當作「邀請函」，並且附註一段話「我的歌很好聽」，結果傳出後立即吸引到Karencici注意，不但回覆「我可以先聽你的歌嗎？」還反問他「為什麼要拍自拍照給我？！」讓在場三位男生笑翻，在旁的派偉俊更吐潮Juice Boy「你好像在約妹。」

Juice Boy還發揮即興創作能力寫了一段旋律傳過去，沒想到過了好幾天Karencici竟完全沒回，為此婁峻碩再「獻計」要Juice Boy直接為Karencici寫一首demo展現誠意，還故意空下第二段副歌要讓她自由發揮，沒想到此舉果真的打動Karencici，秒回「唉呦還不錯哦，你等我一下，我來錄一個something給你。」讓收到女神首肯的Juice Boy竟開心到到喜極而泣，看得兩位好友婁峻碩、派偉俊直傻眼，更虧他說：「你哭屁啦。」