美國總統拜登今天造訪以色列，告戒以色列不應重覆美國在911事件後犯下的錯誤，並稱巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）對以色列的攻擊有如「15個911恐攻」。

法新社及美國「國會山莊報」（The Hill）報導，拜登在特拉維夫（Tel Aviv）提醒以色列人，在蒙受有史以來最致命襲擊後，不要被憤怒蒙蔽雙眼，不要重覆美國在911事件後犯下的錯誤。

拜登指出：「自從這次恐攻發生以來，我們看到這被描述為以色列的911事件。但對以色列這樣大小的國家而言，這有如15個911事件。」

他還說：「這次規模可能有所不同，但我確信這些恐怖事件已在以色列引發某種原始情緒，就像在美國發生過的那樣。震驚、痛苦、憤怒。一股吞噬一切的怒火。」

拜登提及：「正義必須伸張。但我要提醒：當你感到憤怒時，不要被怒火吞噬。911事件後，在美國的我們被激怒了。雖然我們尋求正義，並且伸張正義，但我們也犯下錯誤。」（譯者：陳正健）1121019